Чешский посол остался без работы из-за твитов своей жены

2017-04-01 10:58 | www.oxu.az | 3

Посол Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка был отозван из-за критических публикаций в Twitter своей супруги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газета Lidovky, министерство иностранных дел уведомило дипломата о том, что он должен покинуть свой пост до 30 апреля.

«Меня упрекают, что я не могу повлиять на свою жену и ее действия в социальных сетях», - пояснил Борувка. Сам он счел свою отставку несправедливой, поскольку лично он «не совершил никаких ошибок».

Жена посла Алена Борувкова активно критикует в Twitter чешских политиков. Ранее она состояла в Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) и выдвигалась на пост заместителя председателя. Нынешний глава МИД Людомир Заоралек также является членом этой партии.