В Ичери Шехер покажут весну глазами юных художников

2017-04-01 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В 19.00 4 апреля в столичной галерее Art Tower, расположенной в Ичери Шехер, состоится открытие итоговой выставки работ учащихся художественной школы Arts School, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На выставке под названием Bahar ("Весна") будут представлены работы учеников Сайялы Мамедовой.

Отметим, что школа Art School, действующая с 2010 года, является проектом НПО Arts Council Azerbaijan, и создана в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников. Руководитель проекта – Сона Гулиева.

Экспозиция организована министерством культуры и туризма Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan.

Выставка продлится до 10 апреля. Время работы выставки - с 10.00 до 17.00 по будням и с 11.00 до 17.00 по выходным. Вход - свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)