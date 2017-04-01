Экс-президент Ирана Ахмадинежад планирует вернуться во власть

2017-04-01 11:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что может вернуться во власть, поддержав своего соратника на предстоящих президентских выборах, сообщают иранские СМИ.

В 2016 году Верховный лидер аятолла Али Хаменеи не рекомендовал Ахмадинежаду баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся 19 мая текущего года.

Однако экс-президент поддерживает бывшего руководителя своей администрации Хамида Бакаи, который заявил, что будет пользоваться советами Ахмадинежада «в полной мере», если станет президентом.

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Алаеддин Боруджерди прокомментировал это заявление, сказав, что кандидат, поддержанный Ахмадинежадом, не наберет голосов.

Президент Ирана Хасан Рухани и его сторонники не прокомментировали заявления Ахмадинежада. Рухани собирается баллотироваться на второй срок в этом году.

(Автор: Эльмира Таривердиева)