Пожар в торговом центре «Бина» потушен - ОБНОВЛЕНО

2017-04-01 11:11 | www.apa.az | 3

Пожар в торговом центре «Бина» потушен.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пламя было потушено техникой и живой силой Противопожарной службы МЧС.

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10:59

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в расположенном в Гарадагском районе торговом центре «Бина» начался пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия сразу же прибыла техника и живая сила Противопожарной службы МЧС.

Работа по тушению пожара продолжается. Общественности будет предоставлена информация по мере поступления.