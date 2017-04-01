Стала известна максимальная скорость вчерашнего ветра

2017-04-01 11:17 | www.apa.az | 3

31 марта погода на территории республики была нестабильной, дул сильный северо-западный ветер.

Как сообщила АПА заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Гюльшад Мамедова, вчера максимальная скорость северо-западного ветра в некоторых районах достигла 20-34 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в прибрежных зонах Абшерона скорость ветра достигла 20-25 м/с, в некоторых местах 30-35 м/с: «Вчерашний ветер в Баку и на Абшеронском полуострове к вечеру стих. Сегодня северо-западный ветер сменился на южный. Подобные ветры наблюдались в Баку и в предыдущие годы».