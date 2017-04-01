В Армении наступил «день тишины»

2017-04-01 11:12 | www.oxu.az | 3

В Армении наступил «день тишины» перед парламентскими выборами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, с этого момента и до завершения голосования в стране запрещена любая агитация за политические силы, участвующие в парламентских выборах.

Сами выборы в Национальное Собрание Армении VI созыва пройдут завтра - 2 апреля и станут первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. На территории республики будут работать 2009 избирательных участков, голосование за ее пределами не предусмотрено.

Выборы впервые проводятся исключительно по пропорциональной системе (по партийным спискам). Однако также впервые будет применено голосование по так называемым открытым спискам.

В выборах примут участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, «Свободные демократы», «Армянское возрождение», Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — «Елк» (Исход), «Царукян», «Оганян-Раффи-Осканян», Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

«Свободные демократы» и «Елк» выступают за углубление отношений с Западом, выход из ЕАЭС и развитие отношений с ЕС, остальные преимущественно пророссийские.

За выборами будут следить свыше 28 тысяч местных наблюдателей и более 640 зарубежных наблюдателей из шести общественных организаций — Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Содружества независимых государств, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента.