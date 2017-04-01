Шотландия попросила у Британии разрешения провести новый референдум

2017-04-01 11:20 | www.oxu.az | 3

Шотландия просит разрешения у Британии провести новый референдум, на котором шотландцы могли бы определиться относительно будущего страны.

Об этом говорится в обращении первого министра Шотландии Николы Стерджен, передает Oxu.Az со ссылкой на Европейская правда.

«В начале этой недели шотландский парламент проголосовал за то, чтобы дать шотландцам право сделать выбор относительно будущего страны. Такое решение было принято из-за того, что британское правительство решило исключить Шотландию не только с ЕС, но также из единого рынка. Все это против желания большинства людей, которые живут здесь», - заявила она.

Стерджен сообщила, что сегодня она письмом известила правительство Британии о стремлении Шотландии иметь право выбора - принять Brexit или вместо этого стать независимой страной.