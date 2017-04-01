Задержан вор, ограбивший два года назад квартиру в Баку

2017-04-01 11:37 | www.apa.az | 2

В Баку задержан вор.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Главного управления уголовного розыска, задержан подозреваемый в совершении ограбления. Житель Баку Бахруз Мухтаров, подозревается в том, что 29 октября прошлого года нанес удары тупым предметом и проник в квартиру проживающих в поселке Локбатан Гарадагского района Гасанхана Салманова, связал клейкой лентой руки ему, его жене и сыну, после чего вынес из квартиры 2400 манатов, золотые украшения на сумму 1000 манатов, а также 2 мобильных телефона. Ранее судимый Б.Мухтаров задержан, определены личности еще двух его подельников.