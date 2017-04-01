Завтра в Армении пройдут выборы в парламент

2017-04-01 11:57 | www.apa.az | 3

Завтра в Армении будут проведены парламентские выборы.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, сегодня в Армении «день тишины».

С этого момента и до завершения голосования в 20.00 по местному времени в воскресенье в стране запрещена любая агитация за политические силы, участвующие в парламентских выборах.

Сами выборы в Национальное Собрание Армении VI созыва пройдут в ближайшее воскресенье.

2 апреля с 08:00 до 20:00 по местному времени на территории республики будут работать 2009 избирательных участков, голосование за пределами республики не предусмотрено.

Выборы впервые проводятся исключительно по пропорциональной системе (по партийным спискам). Однако также впервые будет применено голосование по так называемым открытым спискам.

У избирателя есть выбор: или он может проголосовать только за политическую партию (блок), или же, помимо этого, отдать голос и за одного из кандидатов, выдвинутых данной политической силой по территориальному избирательному округу. В первом случае нужно избирательный бюллетень предпочитаемой политической силы без каких-либо заметок положить в конверт. Во втором случае на обратной стороне бюллетеня предпочитаемой политической силы нужно поставить «галочку» напротив фамилии одного из кандидатов, выдвинутых ею по территориальному избирательному округу.

В парламентских выборах Армении участвует 5 партий: правящая Республиканская партия Армении, партия «Армянское возрождение», Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн, партия «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении, а также 4 предвыборных блока: блок «Царукян», блок «Выход», блок «Оганян – Раффи – Осканян» и блок «Конгресс – НПА».

Имя президента Сержа Саркисяна, являющегося лидером Республиканской партии, в списки не включено. Партийный список возглавляет Виген Саркисян, 4 месяца назад назначенный министром обороны. На выборах основную конкуренцию партии власти составят Армянский национальный конгресс и блок «Оганян – Раффи – Осканян».

Армянский национальный конгресс возглавляют первый президент Армении Левон Тер-Петросян и Степан Демирчян, сын убитого в 1999 году в результате провокации в парламенте спикера Карена Демирчяна. Возглавляемая им Народная партия выступает с АНК в едином блоке. Основной целью этот блок определил решение нагорно-карабахской проблемы и нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Последние опросы показывают, что АНК может создать проблемы партии власти.

Прогнозируется, что бок «Царукян» также может создать определенные проблемы правящей партии. Этот блок, возглавляемый бизнесменом, президентом НОК Армении Гагиком Царукяном, главой партии «Процветающая Армения» объединил в своих рядах три-четыре маленькие многим не известные партии.

Напомним, что пропорциональный список блока «Оганян – Раффи – Осканян» на выборах возглавил бывший министр обороны Сейран Оганян. Второй в общегосударственной части списка – вице-председатель Правления партии «Наследие» Армен Мартиросян, третий – бывший министр иностранных дел Вардан Осканян, четвертую позицию заняла депутат Элинар Варданян, пятую – Ваагн Ованнисян. Лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян занял лишь 11-ое место.