Председательство в Совбезе ООН перешло к США

2017-04-01 12:38 | www.apa.az | 4

Соединенные Штаты принимают председательство в Совете Безопасности ООН.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, руководить работой ключевой структуры всемирной организации будет Никки Хейли, занимающая должность постоянного представителя США менее трех месяцев.

Она входит в число представителей новой американской администрации, которые открыто выступают за сокращение финансирования ООН. В середине марта Хейли заявила, что организация «тратит больше денег, чем должна, и это во многом накладывает значительно большее бремя на Соединенные Штаты, чем на другие страны».