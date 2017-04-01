В Турции обезврежено 99 террористов за неделю

2017-04-01 16:40 | www.apa.az | 3

В Турции обнародовали количество обезвреженных в операциях против ПКК террористов.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Anadolu», Генеральный Штаб Вооруженных Сил Турции сообщает, что за прошедшую неделю в операциях проведенных в Шырнаке, Хаккари, Диярбакире,ь Мардине, Битлисе и Агры было уничтожено 99 террористов.

Помимо этого, конфисковано большое количество оружия и боеприпасов и наркотиков. Во время операция таже был нанесен тяжелый удар по источникам доходов террористов.