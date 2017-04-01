МИД Азербайджана распространило заявление в связи с апрельскими событиями на фронте в апреле прошлого года

2017-04-01 19:08 | www.apa.az | 4

«Прошел года с эскалации ситуации на фронте в апреле 2016 года. 2 апреля 2016 года ВС Армении с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, используя тяжелую артиллерию и крупнокалиберное оружие, подвергли интенсивному обстрелу вдоль всей линии соприкосновения войск позиции ВС Азербайджана и густозаселенные территории, находящиеся под контролем Азербайджана. В результате нападения и последующих атак Армении вдоль всей линии соприкосновения войск были подвергнуты обстрелу 34 населенных пункта и сел Азербайджана, были убиты 6 человек, среди которых были и дети и тяжело ранены 33 человека. Был нанесен ущерб частной и общественной собственность».

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