В ДТП с туристическим автобусом в Германии пострадали 18 человек

2017-04-01 19:56 | www.apa.az | 4

Восемнадцать человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в окрестностях немецкого города Нюрнберга в федеральной земле Бавария. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет таблоид Bild.

Инцидент произошел в субботу. Автобус направлялся из города Баутцена (федеральная земля Саксония) в Словению.

По данным полиции, у автобуса, перевозившего 44 человека, лопнула шина, в результате чего транспортное средство врезалось в дорожный отбойник. Четыре человека госпитализированы. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.