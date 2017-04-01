В Ираке при авиаударе уничтожен "правая рука" главаря ИГ

2017-04-01 20:22 | www.apa.az | 4

Ближайший соратник главаря группировки "Исламское государство” Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован в Ираке. Как передает АПА со ссылкой на б этом сообщило в субботу информационное агентство KUNA.

По поступающей информации, ВВС Ирака нанесли серию ударов по командному пункту террористов в местечке Эль-Каим в западной провинции Анбар на границе с Сирией. В результате операции удалось уничтожить второго по значимости главаря ИГ после аль-Багдади - Ияда аль-Джумейли по прозвищу Абу Яхья, занимавшего пост "министра обороны" в иерархии террористов. Также в списке убитых боевиков числятся Турки Джамаль ад-Дулейми по прозвищу Абу Хаджер, Салем Музаффар аль-Аджми, он же Абу Хаттаб - входившие в ближайшее окружение террориста номер один.