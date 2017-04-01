В Киеве назвали условия для участия России в "Евровидении"

2017-04-01 21:29 | www.apa.az | 3

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко еще раз заявил, что считает единственным шансом для России принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве — направить конкурсанта, "который не нарушал украинское законодательство".

"Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Кириленко в эфире "Украинского радио".

Кириленко отметил, что если Россия приедет с другим участником на конкурс, то ему будет обеспечена безопасность, нормальный прием и пребывание.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.