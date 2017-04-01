В Гаджигабуле реконструируется автомобильная дорога

2017-04-01 11:31 | www.oxu.az | 3

В рамках проекта по реконструкции автомобильных дорог в селах и поселках в этом году ОАО «Азеравтойол» начало строительные работы на дороге Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Мугань в Гаджигабульском районе.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО, в рамках проекта на данной дороге ведутся земельные работы, строится дорожное полотно.

Отметим, что строительство автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Мугань в Гаджигабульском районе улучшит сообщение 5 населенных пунктов, в которых проживают 18,7 тыс. человек, а также облегчит поставку сельскохозяйственной продукции на рынки.

Э.А.

