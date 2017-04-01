Названа максимальная скорость ветра вчера в Азербайджане

2017-04-01 11:42 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 31 марта, в течение дня на территории страны наблюдалась нестабильная погода, дул сильный северо-западный ветер.

Как сообщила Oxu.Az заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, максимальная скорость северо-западного ветра в некоторых районах достигала 20-34 метров в секунду.

По ее словам, в Баку и на Абшеронском полуострове cкорость северо-западного ветра усилилась до 20-25, в некоторых местах – до 30-35 метров в секунду:

«Сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове стих вчера ближе к вечеру. Сегодня он сменился умеренным южным ветром. В Баку такой сильный ветер наблюдался и в предыдущие годы».

Э.А.

