Названа максимальная скорость ветра вчера в Азербайджане
2017-04-01 11:42 | www.oxu.az | 3
В пятницу, 31 марта, в течение дня на территории страны наблюдалась нестабильная погода, дул сильный северо-западный ветер.
Как сообщила Oxu.Az заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, максимальная скорость северо-западного ветра в некоторых районах достигала 20-34 метров в секунду.
По ее словам, в Баку и на Абшеронском полуострове cкорость северо-западного ветра усилилась до 20-25, в некоторых местах – до 30-35 метров в секунду:
«Сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове стих вчера ближе к вечеру. Сегодня он сменился умеренным южным ветром. В Баку такой сильный ветер наблюдался и в предыдущие годы».