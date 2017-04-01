В Баку представлен фильм о Национальном герое Азербайджана Чингизе Гурбанове (ФОТО, ВИДЕО)

2017-04-01 16:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском техническом университете в субботу состоялась презентация фильма о Национальном герое Азербайджана Чингизе Салман оглу Гурбанове.

В снятом ARB Media Qrup фильме под названием "Çin olan yuxu" ("Сбывшийся сон") показан славный жизненный путь Национального героя Чингиза Гурбанова.

Как сообщает в субботу ARB Media Qrup, съемки фильма проходили в селе Хазра Гусарского района, где родился Чингиз Гурбанов, Азербайджанском техническом университете, выпускником которого он был, и в расположенной в Товузском районе N-ской воинской части, где служил Национальный герой.

Автор идеи и главный продюсер фильма - Вели Туран, режиссер-постановщик - Даянат Рзаев.

Отметим, что военнослужащий азербайджанской армии Гурбанов Чингиз Салман оглу стал шехидом в ходе боя по предотвращению провокации разведывательной группы армянских вооруженных сил, пытавшейся нарушить государственную границу Азербайджана 29 декабря 2016 года. В результате проведенных соответствующими госструктурами по поручению Президента Ильхама Алиева переговоров с международными организациями пятого февраля 2017 года тело шехида было передано азербайджанской стороне. После проведения в Баку церемонии прощания Чингиз Гурбанов шестого февраля был похоронен в Аллее шехидов в Гусаре.

Седьмого февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Чингизу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана» (посмертно) за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана и личную отвагу, проявленную при выполнении боевого задания.

Широкая зрительская аудитория сможет посмотреть фильм третьего апреля в 21:15 в эфире ARB TV.

(Текст: Талех Агавердиев)