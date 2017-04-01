Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza: yaralılar var

2017-04-01 14:15 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Bakan İsmet Yılmaz'ın yol güvenliğini sağlamaya çalışan polis memuru Mehmet Eyüp İnce'nin kullandığı emniyetin hafif ticari aracı çarpıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kıran yönelimindeki yolcu minibüsü ile kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yol güvenliğini sağlamaya çalışan polis memuru Mehmet Eyüp İnce'nin kullandığı emniyetin hafif ticari aracı çarpıştı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada araç sürücüsü polis memuru Mehmet Emin İnce ile yanındaki meslektaşı Emrah Öcal, yaralandı.

Hafif yaralanan polis memurları, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Minibüs sürücüsünün ifadesine başvurulan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.