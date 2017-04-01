В самой большой семье Великобритании родится 20-й ребенок – ФОТО

2017-04-01 11:50 | www.oxu.az | 2

Супруги из британского города Хейшем сообщили на своей странице в соцсети Facebook, что у них родится 20-й ребенок. СМИ, в частности Metro, называют их семью «самой многочисленной в стране».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

41-летняя Сью и 46-летний Ноэль Рэдфорды опубликовали снимок, на котором подсчитали количество девочек и мальчиков в их семье, после чего сообщили о появлении на свет еще одного ребенка в будущем. Также они прикрепили фото с УЗИ. Роды ожидаются в сентябре.

A post shared by sue (@theradfordfamily) on Mar 12, 2017 at 6:04am PDT

Запись, опубликованная 29 марта на Facebook, набрала более 32 тысяч лайков и десятки поздравительных комментариев. Всего за обновлениями на страницей семьи следят около 250 тысяч человек. Также британцы ведут страницу в Instagram. На нее подписаны более 20 тысяч человек.

A post shared by sue (@theradfordfamily) on Mar 22, 2017 at 4:37am PDT

Впервые женщина забеременела в 14-летнем возрасте. Тогда молодые люди решили оставить ребенка, руководствуясь тем, что их самих в свое время отдали на усыновление. Отмечается, что семья живет на доход от пекарни, которой владеет Ноэль Рэдфорд. Они еженедельно тратят на бакалейные товары около 300 фунтов стерлингов (около 400 долларов).

A.C.

