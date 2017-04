В самой большой семье Великобритании родится 20-й ребенок – ФОТО

2017-04-01 11:50 | www.oxu.az | 2

Супруги из британского города Хейшем сообщили на своей странице в соцсети Facebook, что у них родится 20-й ребенок. СМИ, в частности Metro, называют их семью «самой многочисленной в стране».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

41-летняя Сью и 46-летний Ноэль Рэдфорды опубликовали снимок, на котором подсчитали количество девочек и мальчиков в их семье, после чего сообщили о появлении на свет еще одного ребенка в будущем. Также они прикрепили фото с УЗИ. Роды ожидаются в сентябре.