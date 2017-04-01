Во Флориде неизвестный открыл стрельбу, погиб человек, четверо ранены

2017-04-01 16:44 | www.trend.az | 3

Один человек погиб и еще четверо были ранены в результате стрельбы в американском штате Флорида, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу рано утром в городе Тампа на парковке рядом с кальянной The Palace Lounge.

По словам представителя полиции города Стива Хегарти, на парковке произошла ссора, после чего неизвестный сел в автомобиль и открыл огонь по группе людей. Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

Полиция допрашивает человека, задержанного неподалеку от места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.