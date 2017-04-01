Samsung Anti-tangle – прорыв в строении пылесосов

2017-04-01 12:00 | www.oxu.az | 4

Каждый раз мы тратим больше времени на очистку забившегося комками волос пылесоса, чем на саму уборку. Приходится вытряхивать пылесборник, вручную внимать намотавшиеся волосы, разводя грязь и рассыпая уже собранную пыль. А все потому, что пылесос теряет мощность всасывания.

Компания Samsung разработала новую систему Cyclone Force TM с турбиной Anti-Tangle, которая предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли, обеспечивая стабильную мощность всасывания в течение длительного времени.

В обычном пылесосе, крутящийся вентилятор втягивает воздух и пыль в пылесборник, а решетка принимает летящую пыль и шерсть, чтобы они не попали в сам вентилятор. А новая система создает воздушную воронку и частицы пыли и грязи, отталкиваясь от нее в результате действия центробежной силы, попадают в мусорный контейнер.

Отсюда и название системы –Cyclone Force TM, основанной на работе цикличного потока воздуха. А что касается турбины Anti-Tangle, то это рабочий элемент, который составляет 2,5 см в толщину, и работает на том же моторе, который регулирует обычное всасывание пылесоса. Мотор позволяет новой турбине вращаться на скорости 10 000 оборотов в минуту.

Это простое повседневное решение, толщиной менее дюйма, которое устраняет проблему намотанных волос, выдувая их дополнительным потоком воздуха непосредственно в сам пылесборник.

Благодаря системе Cyclone Force TM с турбиной Anti-Tangle сила всасывания останется прежней, от начала до завершения уборки, что в конечном итоге повышает эффективность очистки.

Кстати, чистить сам контейнер, тоже достаточно легко. Весь мусор собирается в пылесборнике, откуда он извлекается привычным способом: отсоедините пылесборник, откройте крышку и вытряхните содержимое в урну, не дотрагиваясь до мусора, вставьте пылесборник на место. Больше не придется удалять грязь, вручную.

Жители нашей столицы тоже в скором времени смогут поближе познакомиться с Samsung Anti-Tangle в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home и Optimal.

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