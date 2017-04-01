Британец создал летающий реактивный костюм Железного человека – ВИДЕО

2017-04-01 12:09 | www.oxu.az | 2

Британский изобретатель Ричард Браунинг (Richard Browning) создал реактивный костюм Железного человека, который он назвал Gravity (гравитация). Ролик с испытанием костюма можно посмотреть на его канале.

Gravity представляет собой несколько миниатюрных реактивных двигателей, установленных на прочной конструкции экзоскелета. Они позволяют вертикально взлетать и двигаться в воздухе. Управление при этом совершается за счёт собственного тела. Всего в конструкции использовано шесть газотурбинных двигателей — четыре «наручных» и два «наножных».

Пока точно неизвестно, на сколько хватает запасов топлива и можно ли преодолевать серьёзные расстояния при помощи такого устройства, однако выглядит оно очень интересно.

В октябре 2016 года компания JetPack Aviation показала испытания новой версии сверхлёгкого летательного аппарата — реактивного ранца (джетпака). В ролике генеральный директор компании Дэвид Майман (David Mayman), он же тестовый пилот, испытывает новую версию устройства. Видео полёта с помощью JB10 было записано в Монако 1 октября 2016 года.