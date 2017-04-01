США неверно определяют покровителей терроризма - МИД Ирана

2017-04-01 16:49 | www.trend.az | 3

США ошибаются в определении покровителей терроризма, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, передает ТАСС.

"Повторяемые обвинения Ирана в покровительстве терроризму, указание неверного адреса в определении корней, финансовых и идеологических источников этого явления - главные причины неэффективности международной антитеррористической борьбы. Последним примером такой ошибочной адресации стали недавние высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса, прозвучавшие в Лондоне", - указал иранский дипломат.

Он назвал проводимую американскими официальными лицами политику "опасной", так как она "вводит в заблуждение мировое общественное мнение и покрывает истинных спонсоров терроризма".

"До тех пор, пока США и некоторые другие страны будут игнорировать реальные причины распространения экстремизма и ваххабизма, рассчитывать на уничтожение терроризма не приходится", - подчеркнул Касеми.

Он напомнил, что за последние четыре десятилетия Иран сама многократно "становилась жертвой различных проявлений терроризма", и призвал американских официальных лиц прекратить необоснованно обвинять Иран, а вместо этого обратить внимание на "некоторых союзников и друзей США в регионе, которые предоставляют террористическим группировкам щедрую помощь".