Верховный суд Венесуэлы вернул парламенту законодательную власть

2017-04-01 17:03 | www.trend.az | 3

Верховный суд Венесуэлы принял два постановления о возвращении парламенту страны законодательных полномочий, а депутатам иммунитета, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Blu Radio.

Главная судебная инстанция Венесуэлы в четверг взяла на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета.

По данным радиостанции, конституционная палата Верховного суда приняла два "пояснительных" постановления, в которых отменяются постановления о лишении депутатов иммунитета и национальной ассамблеи - законодательной власти. Документы были опубликованы в субботу утром после собрания оборонного совета, который возглавлял президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее Мадуро заявил, что разногласия между Верховным судом и парламентом страны преодолены.