В Колумбии при сходе селевого потока погибли 112 человек

2017-04-01 22:46 | www.apa.az | 3

Число жертв селевого потока в департаменте Путумайо в Колумбии увеличилось до 112 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на заявление президента Хуана Мануэля Сантоса.

Многие жители числятся пропавшими без вести. Портал El Heraldo со ссылкой на Красный крест сообщает о 180 раненых и 200 пропавших без вести.

Причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.