Продукция «Made in Azerbaijan» в центре «ABAD» – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-04-01 12:16 | www.oxu.az | 2

Указом президента Азербайджана от 22 сентября 2016 года при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте создано публичное юридическое лицо «ABAD» (Упрощенная поддержка семейного бизнеса).

Целью создания публичного юридического лица является реализация проектов социальной направленности с целью поддержки активного участия граждан в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, повышения уровня занятости населения и формирования конкурентоспособных семейных хозяйств.

Приоритетными направлениями деятельности публичного юридического лица «ABAD» является оказание поддержки семейному бизнесу, действующему в сфере народного декоративно-прикладного искусства и сельского хозяйства.

В сфере творчества в Масаллы, Балакене, Исмаиллы, Шеки и Баку первоначально было выбрано 60 семей, а в сфере сельского хозяйства – 30 семей.

18 марта с целью демонстрации продукции семей, присоединившихся к «ABAD», на территории Государственного историко-архитектурного заповедника Ичери шехер начал действовать центр ремесла и рукоделия «ABAD».

Сотрудники Oxu.Az посетили территорию заповедника с целью ознакомиться с деятельностью центра, созданного в рамках поддержки социальных проектов Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника Ичери шехер и Агентством тюркского сотрудничества и координации (TIKA).

Специалист публичного юридического лица «ABAD» (Упрощенная поддержка семейного бизнеса) Нармин Аббасзаде сначала затронула концепцию структуры, отметив, что концепция упрощенной поддержки семейного бизнеса оказывает услуги по обеспечению брендинга, маркетинга продуктов сельского хозяйства и ремесленничества, финансово-бухгалтерских, юридических услуг и оборудования для их производства:

«Эти услуги оценит любой мастер или крестьянин. Каждый сможет воспользоваться предоставленными услугами, если захочет».

Специалист рассказала, что в центре ремесла и рукоделия «ABAD» в настоящее время находится почти 2000 ремесленных и рукодельных изделий 63 семей:

«Также имеется 10 видов сельскохозяйственной продукции пяти семей (джем, варенье, мед)».

Она отметила, что все представленные продукты имеют логотипы изготовившего их мастера или семейного хозяйства, на них размещен специальный лейбл «ABAD»:

«Вместе с каждым товаром выдают брошюру, в которой содержится краткая информация о выставленных на выставку-продажу товарах».

«Этот логотип и лейбл «ABAD» свидетельствуют об оригинальности этих товаров. Например, «это изделие принадлежит семейству Мамедовых из Масаллинского района. Сообщается, каким видом ремесла или сельского хозяйства занимается эта семья», - добавила специалист.

Говоря о ценах, Нармин Аббасзаде отметила, что товары в центре имеют разную стоимость. Каждый товар оценивается в соответствии с мастерством ремесленника.

Она также добавила, что для каждого предпринимателя открывается ИНН, банковский счет: «Доходы от продажи товаров напрямую размещаются на банковские счета мастеров».

Нармин Аббасзаде отметила, что центр ремесел «ABAD» вызвал очень большой интерес туристов:

«Думается, в будущем нам понадобится открыть не один, а несколько центров».

Согласно статистике, центр, который начал работать 10 дней назад, сумел привлечь несколько тысяч туристов.

Ульвия Р. Али

ФОТО: Исмаил Нур

