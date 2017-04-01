В кинотеатре «CinemaPlus» прошла презентация комедийного фильма «The Game» – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-01 12:23 | www.oxu.az | 2

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», который расположен в Торговом центре «Gənclik Mall» прошла презентация приключенческого комедийного фильма «The Game».

Как передает Oxu.Az, премьерный показ посетили звезды шоу-бизнеса, известные актеры, режиссеры, телеведущие, медиа-персоны, многочисленные представители СМИ.

На премьере актеры фильма «The Game» делились с представителями СМИ впечатлениями от съемочного процесса, рассказывали о комичных ситуациях, которыми полна не только сама кинолента, но и закадровый процесс. Отметим, что в комедию наряду с азербайджанскими актерами, также вовлечены и турецкие кинозвезды.

Так присутствующий на премьере в Баку турецкий актер Эрай Тюрк, хорошо знакомый азербайджанским зрителям по роли в сериале «Kurtlar Vadisi», отметил, что рад сотрудничеству с азербайджанскими кинематографистами. Актер рассказал, что в ходе визита в Азербайджан посетил Баку, Шеки и Габалу.

После того как все гости заняли свои места в зрительном зале кинотеатра, на сцену были приглашены члены съемочной группы фильма. Выступивший на мероприятии режиссер кинокомедии Орхан Байрамов выразил признательность всему творческому коллективу.

В фильме снялись Серкан Гендж, Айшен Батигун, Эрай Тюрк, Вюсал Гаджи Гадыр, Гюльшан Гусейнли, Ярослав Трифонов, Бахруз Вагифоглу, Пярвиз Мамедрзаев, Эльшан Рустамов, Абдулгани Алиев, Пярвин Абыева, Ширзад Пираллахи и другие.

Коротко о фильме: Русский мафиози Николай, который является приближенным к Юрию, крадет известную алмазную карту «Сердце Востока» и бежит в Стамбул. Юрий отправляет своих людей вслед за Николаем. В Стамбульском лесу Кузей между их людьми начинается беготня. Случайным образом карта попадает в руки 3-х турков Дерья, Тайфун и Седа. Чтобы узнать содержимое в карте, они направляются к азербайджанскому профессору, проживающему в Стамбуле. По карте выясняется, что известный алмаз «Сердце Востока» находится в древнем городе Азербайджана-Шеки. После этой информации турки направляются в Шеки. Вслед за турками в Шеки направляются люди мафиози Юрия одновременно с людьми азербайджанского мафиози Рустама. И все эти события разворачиваются вокруг поиска известного алмаза «Сердце Востока».

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

A.С.

