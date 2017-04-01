Закрытие Всероссийского азербайджанского конгресса может быть расценено как негативная акция России в отношении Азербайджана - депутат

2017-04-01 17:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Если функционирующий в России Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) будет ликвидирован, это может быть расценено как негативная акция России в отношении Азербайджана, сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Асим Моллазаде, комментируя информацию по данному вопросу.

Депутат сказал, что считает важным изучение этой информации и выразил надежду на то, что посольство Азербайджана в России предпримет необходимые шаги в данном направлении.

"Этот конгресс функционирует в России на протяжении долгих лет и является российской организацией. Правительство России никогда не предпринимало по отношению к данной организации каких-либо резких шагов. В этом вопросе есть какие-то другие нюансы. Они должны быть изучены", - сказал Моллазаде.

Отметим, что ВАК был создан в 2001 году. Министерство юстиции России ранее обратилось в Верховный суд для его ликвидации, приведя в качестве основания нарушения в ходе его деятельности законодательства страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)