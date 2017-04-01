В Азербайджане предотвращена попытка незаконной продажи конины (ФОТО)

2017-04-01 17:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственной службой ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства Азербайджана выявлен факт незаконного забоя лошадей в селе Хыныслы Кюрдамирского района, сообщили Trend в субботу в министерстве.

Согласно сообщению, в ходе проведенного сотрудниками Кюрдамирского отделения полиции и специалистами ветеринарного управления района осмотра автомобиля марки Mercedes c госномером 10-VH-988, принадлежащего жителю села Хыныслы Багирову Анару Аганасиб оглу, были обнаружены перевозимые в багажнике автомобиля в антисанитарных условиях, в полиэтиленовых мешках 150 килограммов конины без костей, лошадиные головы и др.

Во дворе дома Багирова также были обнаружены скелеты, шкуры лошадей, крючки для подвешивания мяса, инструменты и приспособления для забоя. Образцы обнаруженного в багажнике автомобиля мяса были направлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию

Багиров признался, что купил лошадей в других районах на забой, чтобы потом продать в Баку под видом говядины.

(Автор: И. Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)