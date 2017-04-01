США возглавит Совет безопасности ООН

2017-04-01 12:40 | www.oxu.az | 2

США с 1 апреля становятся председательствующей страной в Совете Безопасности ООН.

Как передает Oxu.Az, постпред США при ООН Никки Хейли будет председательствовать в структуре месяц.

Ранее сообщалось, что по указанию президента США Дональда Трампа Никки Хейли ищет способы сократить финансирование организации, меры, из-за которой могут пострадать миротворческие силы.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.

Э.А.

