В Ираке назвали сроки освобождения Мосула от ИГИЛ

2017-04-01 12:46 | www.oxu.az | 2

Иракский город Мосул будет освобожден от террористов группировки «Исламское государство» до конца весны этого года.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости заявил один из командиров иракской федеральной полиции бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.

«Освобождение Мосула займет еще недели. Этой весной вы услышите эти новости», - сказал командир 18 полка 5 дивизии федеральной полиции Ирака Шакер аль-Хаваджи, чьи подразделения находятся на линии соприкосновения с террористами.

По словам иракского командира, на оставшихся под контролем террористов территориях Мосула сейчас находятся от одной до полутора тысяч боевиков.