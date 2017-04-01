Британская полиция освободила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне

2017-04-01 17:43 | www.trend.az | 3

Британская полиция освободила всех 12 задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

"Все те, кто был арестован в связи с терактом в Вестминстере, были освобождены с прекращением в отношении них дальнейших следственных действий", - говорится в сообщении полиции.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего.

В результате действий террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали, в общей сложности это представители 12 национальностей. Граждан России среди них не было.