"Барселона" показала, как Месси играл в 15 лет (ВИДЕО)

2017-04-01

Футбольный клуб "Барселона" опубликовал в Youtube видео с игрой четырехкратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси за молодежную команду, передает РИА Новости.

Кадры выступления Месси за команду U-16 публикуются впервые. Аргентинец играл под девятым, десятым и 15-м номерами. Тренером той команды был Алекс Гарсия, который позднее работал с "Динамо" из Тбилиси.

Лионель Месси оказался в знаменитой каталонской академии Ла Масия в тринадцать лет (2000 год). Четыре года спустя аргентинский нападающий дебютировал за основной состав "Барселоны". С тех пор Месси провел более 600 матчей за клуб и забил в них более 500 мячей.