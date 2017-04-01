Названа численность поголовья свиней в Азербайджане

2017-04-01 12:53 | www.oxu.az | 2

В настоящее время в Азербайджане имеется 4693 голов свиней.

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az заявил глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Муртузали Гаджиев.

По его словам, наблюдается сокращение поголовья свиней.

«Свиней в основном содержат в окрестностях Баку, в Габалинском и Хачмазском районах. Поголовье свиней по сравнению с предыдущими годами значительно сократилось. Раньше было 6000 голов свиней, а сейчас лишь 4693».

Э.А.

