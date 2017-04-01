Прогноз погоды на воскресенье

2017-04-01 13:00 | www.oxu.az | 2

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дожди.

Северо-западный ветер временно усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-5, днем 7-11, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана завтра местами возможен гром, временами дожди, в горных и предгорных районах – мокрый снег и снег. Местами осадки будут интенсивными. Западный ветер местами временно усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Э.А.

