Палестинец ранил ножом трех израильтян в центре Иерусалима
2017-04-01 17:48 | www.trend.az | 3
Вооруженный ножом палестинец ранил трех израильтян в центре Иерусалима и был обезврежен сотрудниками полиции, сообщили правоохранительные органы, передает РИА Новости.
Нападение произошло в Старом городе - обнесенном стеной историческом центре Иерусалима, где расположены святыни трех религий и ежедневно бывают тысячи туристов со всего мира.
"Террорист нанес ножевые ранения двум гражданским лицам и бойцу пограничной полиции. Они госпитализированы в состоянии от легкой до средней степени тяжести", - сообщили полицейские.
Палестинец, по их данным, сначала напал на двух молодых израильтян-евреев, а затем при попытке скрыться ранил одного из преследовавших его пограничников.
Состояние нападавшего полиция пока не уточняет.
Это второе нападение в Старом городе с начала недели. В среду пограничники застрелили там палестинку, которая попыталась напасть на них с ножницами.