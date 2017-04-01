Палестинец ранил ножом трех израильтян в центре Иерусалима

2017-04-01 17:48 | www.trend.az | 3

Вооруженный ножом палестинец ранил трех израильтян в центре Иерусалима и был обезврежен сотрудниками полиции, сообщили правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Нападение произошло в Старом городе - обнесенном стеной историческом центре Иерусалима, где расположены святыни трех религий и ежедневно бывают тысячи туристов со всего мира.

"Террорист нанес ножевые ранения двум гражданским лицам и бойцу пограничной полиции. Они госпитализированы в состоянии от легкой до средней степени тяжести", - сообщили полицейские.

Палестинец, по их данным, сначала напал на двух молодых израильтян-евреев, а затем при попытке скрыться ранил одного из преследовавших его пограничников.

Состояние нападавшего полиция пока не уточняет.

Это второе нападение в Старом городе с начала недели. В среду пограничники застрелили там палестинку, которая попыталась напасть на них с ножницами.