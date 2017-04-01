В Китае из-за тумана столкнулись более 40 автомобилей, погибли семь человек

2017-04-01 17:48 | www.trend.az | 4

Более 40 автомобилей столкнулись на участке длиной в два километра на автомобильном шоссе в провинции Хэнань в Китае, погибли семь человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным полиции, утром на участке автотрассы в уезде Сисянь городского округа Синьян произошли сразу несколько ДТП. Также сообщается, что пострадал один человек, который в настоящий момент находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварий стал туман и низкая видимость на дороге. Дальнейшее расследование случившегося продолжается.