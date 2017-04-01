В России «Евровидение-2017» покажут без звука

2017-04-01 13:07 | www.oxu.az | 2

Россия дала симметричный ответ запрету украинских властей на въезд Юлии Самойловой. Руководство Первого канала уведомило Европейский вещательный союз о том, что они покажут шоу без звука.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на vistanews.ru.

Скандальная история с музыкальным конкурсом «Евровидение - 2017» обостряется. В украинскую столицу прибыли представителя организаторов международного песенного конкурса с целью разобраться в сложившейся ситуации.

Наложенный киевскими властями запрет на въезд в страну участницы от России Юлии Самойловой не отменен в указанные сроки. Последний день на принятие решения истек 31 марта. Руководство Первого канала пошло на кардинальные меры.

Конкурс «Евровидение - 2017» на территории России в случае неурегулирования ситуации будет показан без звукового сопровождения. Уже прорабатываются детали будущего выпуска. Скорее всего, певица Юлия Самойлова примет участие в программе Андрея Малахова «Пусть говорят».

A.C.

