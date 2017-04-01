США и Британия осудили Израиль за новые поселения на Западном берегу

2017-04-01 13:15 | www.oxu.az | 2

Представитель Белого дома США заявил журналистам, что рост поселений Израиля на оккупированных территориях не способствует миру в регионе, передает Oxu.Az со ссылкой на РОСБАЛТ.

«Хотя существование поселений само по себе не является препятствием для мира, дальнейшая неограниченная поселенческая деятельность не помогает продвигать мир», - сказал он.

Глава МИД Британии Борис Джонсон выразил похожую точку зрения, отметив, что продолжение Израилем поселенческой деятельности противоречит международному праву и подрывает реализацию принципа двух государств.

«Как большой друг Израиля и тот, кто готов поддержать Израиль, когда он сталкивается с предвзятостью и необоснованной критикой, я призываю его не предпринимать шагов, которые отдаляли бы нас от общей цели — мира и безопасности, — а также сделали бы более сложными отношения между Израилем и арабским миром», - говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном пресс-службой МИД.

Министр подчеркивает, что Британия осуждает это решение израильского правительства.

«Я также расстроен тем, что Израиль планирует изъять дополнительные территории на западном берегу реки Иордан… и построить почти две тысячи домов, несмотря на значительную международную обеспокоенность», - отмечается в заявлении.

Накануне власти Израиля утвердили решение об основании первого за многие годы нового еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан в районе долины Шило. Поселение предназначено для жителей форпоста Амона, который был признан самостроем и снесен по решению верховного суда. Это первое новое еврейское поселение на Западном берегу за последние 20 лет.

Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме принято считать главным раздражителем в отношениях еврейского государства с палестинцами. Последние расценивают строительство жилья как политику закрепления Израиля на завоеванных землях.