Вопрос о закрытии ВАК, вероятно, вынесен на повестку, чтобы навредить азербайджано-российским отношениям - депутат

2017-04-01 17:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вынесение на повестку вопроса о закрытии функционирующего в России Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) - нехорошее явление, сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахтияр Алиев, комментируя информацию по данному вопросу.

Депутат отметил, что официальные государственные лица всегда на высоком уровне уделяют внимание подобным вопросам.

Алиев добавил, что отношения между Азербайджаном и Россией находятся на высоком уровне. "Вероятно, такой вопрос вынесен на повестку для того, чтобы навредить этим отношениям", - сказал депутат.

Отметим, что ВАК был создан в 2001 году. Министерство юстиции России ранее обратилось в Верховный суд для его ликвидации, приведя в качестве основания нарушения в ходе его деятельности законодательства страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)