Пассажирский самолет едва избежал столкновения с беспилотником над Лондоном

2017-04-01 13:22 | www.oxu.az | 2

Пассажирский самолет Airbus A320, заходивший на посадку в лондонский аэропорт Хитроу, чуть не столкнулся с беспилотным летательным аппаратом, передает Oxu.Az со ссылкой на русскую службу ВВС.

Самолет снизился до 10 тысяч футов (примерно 3 тысячи метров), и пилоты уже готовились к посадке, когда заметили восьмимоторный дрон по правому борту.

Оба пилота воскликнули: «Это был беспилотник! На высоте 10 тысяч футов!» - рассказали эксперты Air Safety - британской службы, расследующей ситуации, связанные с опасным сближением летательных аппаратов.

По оценкам специалистов, самолет и дрон разминулись на расстоянии примерно 30 метров, и «безопасность не была гарантирована».

По правилам Управления гражданской авиации Британии, большим беспилотникам не разрешается летать выше 400 футов (122 метра), а также в непосредственной близости от аэропортов и других взлетно-посадочных полос.