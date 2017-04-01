Кремль ответил Навальному

2017-04-01 13:34 | www.oxu.az | 2

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не соответствующими действительности обвинения оппозиционера Алексея Навального в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в программе «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC.

По словам пресс-секретаря президента, каждый год российские госслужащие «подают декларации о доходах и расходах в наши специальные органы, которые дважды проверяют» их. В этой связи «наши доходы очень, очень прозрачны для тех органов, (...) которые отвечают за борьбу с коррупцией», отметил Песков.

«Вот почему, скажем так, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе и заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты, конечно же, просто не могут знать ту информацию, которая есть в распоряжении специальных служб», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что борьба с коррупцией — это большая проблема, стоящая в России на повестке дня. Песков указал, что общество не терпит взяточничества, с чем и связаны прошедшие 26 марта акции протеста в различных городах страны.

«В некоторых местах, как в Москве, они были незаконными. Они [организаторы] не захотели уведомить мэрию в соответствии с законом. (...) Конечно, это привело к ряду арестов среди людей, участвовавших в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны», — подчеркнул Песков.

26 марта оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и его сторонники провели шествие в центре Москвы вопреки запрету властей. Организаторы акции требовали разбирательства по следам расследования ФБК, в котором шла речь о якобы связанных с главой российского правительства Дмитрием Медведевым благотворительных фондах и их многомиллиардных активах. В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».

Одновременно с шествием по Москве 26 марта протестные акции прошли в нескольких российских городах, в ряде из них, в частности, в Перми и Барнауле, законно.

С.Б.

