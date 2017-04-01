Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий - МИД

2017-04-01 18:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, распространенном в субботу в связи с годовщиной апрельских событий прошлого года.

"Решение конфликта возможно только в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана на основе суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что апрельские события еще раз продемонстрировали, что наличие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной напряжения ситуации на фронте и главным препятствием для политического урегулирования конфликта.

"Армения своими военно-политическими провокациями и различными предлогами не позволила перерасти достигнутым в Санкт-Петербурге договоренностям в конкретные действия, снизить напряженность, и не начала вывод своих войск с оккупированных территорий Азербайджана. Последние заявления и воинственная риторика военно-политического руководства Армении, бойкотирование субстантивных переговоров наглядно показывают, что Армения не намерена решать конфликт конструктивным путем. Повышение Арменией своего военного потенциала на оккупированных территориях Азербайджана, изменение демографических, культурных и физических особенностей оккупированных территорий выявляют такие грязные намерения Армении, как нарушение переговорного процесса и аннексия азербайджанских территорий. Мы призываем международное сообщество и сопредседателей Минской группы ОБСЕ потребовать от Армении конструктивного участия в субстантивных переговорах, вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий и изменения статус-кво, опирающегося на оккупацию для обеспечения устойчивого мира", - говорится в заявлении.

В ночь на 2 апреля все приграничные позиции Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов, гранатометов и артиллерийских установок. Кроме того, был обстрелян ряд населенных пунктов вблизи линии соприкосновения войск, где компактно проживает гражданское население.

С 12:00 пятого апреля по соглашению сторон операции на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск были остановлены.

Со второго по пятое апреля уничтожено более 370 военнослужащих врага, 12 танков, 12 единиц бронетехники и 15 артиллерийских установок.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)