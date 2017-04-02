Прошло 24 года со дня оккупации Кяльбаджарского района Вооруженными силами Армении

2017-04-02 00:01 | www.apa.az | 6

Прошло 24 года со дня оккупации Кяльбаджарского района Азербайджана Вооруженными силами Армении.

Как сообщает АПА, Кяльбаджар был оккупирован 2 апреля 1993 года после боевых действий, длившихся несколько дней.

В результате оккупации армянами Кяльбаджарского района с территорией 1936 кв. км., было убито 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести, 58 тысяч жителей района изгнаны из родных домов. В результате оккупации Кяльбаджара 130 населенных пунктов перешли в руки армян, были разрушены 97 школ, 9 детских садов, 116 библиотек, 43 клуба, 42 дома культуры, 9 больниц, 13.000 частных домов, были уничтожены 37 852 гектара лесных участков, разграблены природные ресурсы, в том числе богатые месторождения золота. Кяльбаджарскому району был нанесен ущерб в размере 703 миллиарда 528 миллионов рублей.

Армяне также разрушили такие памятники культуры, как албанский храм в селе Венг, албанский храм (храм Гасан Джамал) в селе Черекдар, крепость Лёк в селе Ганлыкенд, крепость Улухан в селе Гараджанлы, албанский храм на соединении рек Тертер и Буланыг, крепость в селе Галабойну, крепость в селе Джомерд, крепость Кешикчи в селе Джамышлы, мечеть в городе Кяльбаджар, мечеть в селе Башлыбель, мечеть в селе Отаглы, мост Таглыдаш над рекой Тертер в селе Союгбулаг, Кяльбаджарский историко-краеведческий музей, дом культуры имени Ашуга Шамшира, святилище Сеида Асадуллы на йайлаге Сеюдлю и другие историко-культурные памятники.

После оккупации Кяльбаджара Совет безопасности ООН принял Резолюцию №822. Резолюция, требующая от армян немедленного вывода войска из Кяльбаджарского и других оккупированных районов Азербайджана, в том числе принятые позднее еще 3 резолюции, не выполнены по сегодняшний день.

Наряду с этим, наперекор принципам ООН и ОБСЕ, с 1999 года началось искусственное заселение армянами территории Кяльбаджарского района.