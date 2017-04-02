Azerbaycan Ordusu'nun nisan zaferinden 1 yıl geçti

2017-04-02 00:02 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Ordusu'nun şanlı zaferi ile sonuçlanan nisan savaşından bir yıl geçti.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 1-2 nisan 2016 gecesi itibari ile tüm askeri temas hattı boyunca Azerbaycan mevkilerini ve yaşam alanlarını top ateşine tutması ile 2'si çocuk 6 Azerbaycanlı sivil yaşamını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Saldırılar sonucu, kamu ve özle mallara, altyapılara büyük ölçüde zarar geldi. 232 konut, 3 elektrik istasyonu saldırılar soncu imha olundu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri okullara, hastanelere ve dini kurumlara güdümlü füzeler ile ateş açtı.

Ermeni saldırılarını önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ağdere-Terter-Ağdam ve Hocavent-Fizuli istikametlerinde acil cevap eylemleri gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda, Azerbaycan Ordusu Goranboy bölgesine ve Naftalan şehrine tehlike oluşturan Talış köyü etrafındaki yükseklikleri ve Seysulan yaşam alanını Ermeni işgalinden azat etti, Fizuli bölgesi istikametinde bulunan, geniş alanı kontrol etmenin önünü açan stratejik öneme sahip Lele Tepe yüksekliğinde kontrolü ele aldı. Ayrıca, nisan savaşı sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ağdere-Madagiz istikametinde yolların kontrolde tutulmasını sağladı.

Çatışmalarda Ermenilere ait 30 tank, 15 top imha edildi, 320 Ermenistan askeri öldürüldü, 500'den fazlası yaralandı.

5 Nisan saat 12:00 itibari ile Azerbaycan ve Ermenistan güçlerinin temas hattında tarafların anlaşması ile operasyonlar durduruldu.

Çatışmalar sonucu, Azerbaycan Ordusu 2 bin hektar alanı Ermeni işgalinde kurtardı. Büyük alanlar Azerbaycan kontrolüne geçti.

Genel olarak nisan savaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Başkomutan İlham Aliyev'in Orduya dikkatini, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek savaş yeteneğini, aynı zamanda işgal edimiş toprakları her an azat etmeye gücü yettiğini sergiledi. Nisan zaferi, Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasının başlangıcı oldu.