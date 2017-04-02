От Венесуэлы потребовали обеспечить реальное разделение властей

2017-04-02 00:51 | www.trend.az | 5

Главы МИД стран Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в субботу на экстренном заседании потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране, передает РИА Новости.

Решение о проведении экстренной встречи Меркосур принял в пятницу после того, как верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя функции законодательной власти вместо парламента, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета. Однако в субботу утром эти решения были отменены сами же верховным судом.

"Необходимо принять конкретные меры вместе с оппозицией и согласно конституции, чтобы обеспечить эффективное разделение ветвей власти и уважение прав человека", - говорится в зачитанном главой МИД Аргентины Сусаной Малькоррой совместном заявлении по итогам встречи.

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% ВВП континента. В декабре 2016 года Каракас был уведомлен о прекращении его прав в Меркосур. Отношения между Венесуэлой и Меркосур ухудшились в связи с позицией Бразилии и Парагвая, считавших Венесуэлу не готовой взять на себя временное председательство в организации в связи с политическим кризисом в стране.