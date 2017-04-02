Полиция Лондона задержала 14 человек на марше против терроризма

2017-04-02 01:47 | www.trend.az | 3

Полиция Лондона задержала 14 человек в результате стычек представителей ультра правых групп и антифашистов в ходе "марша против терроризма", который прошел в субботу в британской столице, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

По ее данным, около 300 человек из ультраправых организаций "Лига английской обороны" и "Британия прежде всего" начали марш от Трафальгарской площади, а после были встречены активистами антифашистских групп. Крупных столкновений удалось избежать благодаря полицейским, которым удалось развести противостоящие друг другу стороны.

Данная акция националистов была посвящена выражению протеста в связи с терактом, который произошел в марте на Вестминстерском мосту в Лондоне. "После подлого террористического нападения на парламент мы сплотимся и покажем, что ни сейчас, ни когда-либо мы не преклонимся в страхе перед террористами и терроризмом", - говорится в сообщении "Лиги английской обороны", размещенном в социальной сети Facebook.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. В результате действий террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали.