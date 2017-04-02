В результате взрыва в Каире погибли не менее 16 человек

2017-04-02 01:57 | www.apa.az | 2

Не менее 16 человек получили в субботу ранения в результате взрыва к северу от Каира. Как передает Vesti.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит новостной портал Al Watan.

Взрывное устройство сработало поблизости от тренировочного лагеря МВД в городе Танта (административном центре провинции Гарбия, 60 км от столицы). По данным Al Watan, неизвестные заложили бомбу рядом с учебным центром полиции и привели ее в действие, когда оттуда выходила группа курсантов.

В числе пострадавших - 13 стражей порядка и трое прохожих. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.