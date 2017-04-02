В отеле в США дети отравились угарным газом

2017-04-02 03:13 | www.trend.az | 3

Шесть детей отравились угарным газом в одном из отелей в американском городе Найлс (штат Мичиган), передает ТАСС.

Как сообщил телеканал ABC, с признаками отравления угарным газом были госпитализированы в общей сложности 12 человек. Один из отравившихся - ребенок - впоследствии скончался.

Сотрудники отеля обнаружили детей в возрасте от 10 до 14 лет без сознания в зоне крытого бассейна, после чего немедленно вызвали экстренные службы. Все постояльцы отеля были эвакуированы.

По предварительным данным, угарный газ мог попасть в помещение бассейна из-за неисправного нагревателя воды.

Полиция начала расследование.